台塑、國喬 瞄準逾兩月

台股在外資進入年底長假，行情在歷史新高的「萬四」大關之上，呈震盪整理走勢時，市場焦點轉向基本面，其中，在PVC、SM價格上漲，台塑（1301）、國喬（1312）營運受惠下，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理的權證，參與行情。

分析師表示，美國FPC-USA及Westlake年底前仍無法解除不可抗力狀態，短期內無法恢復正常出口量，但中國因下游需求暢旺，PVC庫存由年初高點49.2萬噸降至6.5萬噸，且內需價格高於國際行情，預估可供出口數量有限，加上韓國LG輕油裂解廠火災，影響PVC廠開工率僅七成，將進一步帶動2021年第1季PVC市場持續供不應求下，台塑營運有望受惠。

由於第4季進入泛用樹脂需求旺季，且部分產品供應吃緊，加上整體歲修廠數較上季減少，台塑預期本季營收將明顯優於上季，本業獲利也將大幅成長；展望明年第1季，市場看好報價將較本季持續走升，雖逢農曆春節，開工率及產銷量會低於本季，但預期全季營收僅略為減少，市場看好台塑明年獲利成長空間。

國喬第3季每股純益（EPS）1.56元，優於市場預期，主要是產品需求暢旺且報價上揚所帶動。獲利方面，隨著營收規模與產品利差擴大，毛利率續升至20.2%，且因營收規模擴大帶動營業利益率上升至12%，業外收益為12.06億元，累計前三季EPS 2.34元，且因ABS需求至少至農曆年前下，有利利差表現，對業績有正面助益。

看好這兩檔塑化股營運後市的投資人，建議利用價內外10%以內，有效天期在兩個月以上的權證，短線操作。