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日月光力成 四檔聚焦

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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受惠5G手機滲透率大增、IC客戶強勁拉貨動能，日月光投控（3711）、力成（6239）等封測廠規劃擴產或調漲報價，第4季營運看俏，甚至接單能見度已經到明年上半年。權證發行商表示，投資人如看好IC封測展望，可透過權證商品靈活投資布局。

DIGITIMES Research分析師陳澤嘉預估，2020年台灣IC專業委外封測代工產值將突破185億美元，年增逾15%。放眼2021年，在IC封測需求預估續強，且日月光、力成、京元電子、頎邦、南茂等業者規劃擴產或調漲報價下，台灣封測業產值可望再創新高，挑戰200億美元。

DIGITIMES Research觀察，儘管新冠肺炎疫情與華為禁令影響台系封測廠供給與IC封測需求，但在電子供應鏈積極拉貨、5G等電子新品上市帶動下，5G相關晶片、面板驅動IC、記憶體封測需求等快速回溫，帶動2020年台灣封測產值重回成長軌道。

展望2021年，DIGITIMES Research指出，供應鏈預估IC封測需求動能可望延續，台灣主要封測廠訂單能見度已至2021年上半年；同時，受華為禁令影響的空出產能也將在2021年上半填補完畢，在業者產能持續緊俏下，新擴產能也已被客戶預訂，預估2021年產值有望突破200億美元，年增近10%。

在手機產品需求強勁下，日月光投控近期打線封裝產能吃緊，覆晶封裝封裝產能也滿載；力成近期表現也不遑多讓。

看好相關個股營運後市的投資人，可布局價外15%以內，有效天期在100天以上的權證，如連結日月光的統一07購01、永豐05購01；連結力成的統一06購01、永豐04購01等權證。

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