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大中、杰力 認購來電
電子零組件缺貨漲價題材延燒，並搭上資金輪動格局，MOSFET族群趁勢而起，法人認為MOSFET供給吃緊，相關規格需求訂單排程已延續至明年，激勵大中（6435）、杰力（5299）等MOSFET股強勢攻高，躍上盤面成為市場交投重心。
法人表示，MOSFET類股因晶圓代工產能吃緊帶動報價調漲，由於NB大廠對下游ODM廠要求增加備料，驅動晶片、電源管理晶片、影像感測晶片需求大幅提升，第4季MOSFET廠商產品呈現雙位數的漲勢。
居家辦公需求持續推升筆電出貨量，使得8吋晶圓代工產能不斷提升，電源管理晶片喊漲，且中芯國際禁令也讓PMIC電源管理晶片向外找產能，此外，國際IDM廠第4季將MOSFET等功率元件全產能調撥支援5G基建及車用電子等高毛利市場，加上6吋及8吋晶圓代工產能吃緊且投片成本增加，預期MOSFET明年態勢樂觀。
台灣MOSFET廠近年來積極投入第三代寬能隙材料功率元件研發，今年已有所成果，包括大中及杰力在氮化鎵技術有所突破，
大中下半年營收維持高檔水位，近月營收維持高檔水準，在客戶端強勁拉貨動能下，法人預期MOSFET廠除了反映成本、調漲售價利多外，策略性接單將有助於獲利結構改善。
杰力累計前11月營收17.63億餘元，年增幅15.5%，11月營收1.83億餘元，月增幅1.1%及年增幅55.8%。
在下半年晶圓代工產能吃緊，影響單價較低的MOSFET晶圓產能不易取得貨源的情況下，陸廠MOSFET報價上揚，有利杰力整體業績表現。
權證發行商建議，看好大中、杰力後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。
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