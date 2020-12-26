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全民權證／國巨 押寶長天期
被動元件大缺貨，市場預期積層陶瓷電容（MLCC）恐將提前到農曆年後就調漲，法人看好國巨（2327）業績可望領先反映市況。
原本市場預期MLCC明年第2季有機會漲價，但全球MLCC龍頭廠商日商村田近期二度通知客戶再拉長交貨期14~28天，最長要等半年才能交貨，意味供需嚴重失衡，供貨相當吃緊，台廠國巨及華新科也因庫存偏低，MLCC報價蠢動。國巨近五個交易日，吸引外資、投信法人同步買超，各1,264張、899張。
看好國巨後市的投資人可挑選操作天期在五個月以上的長天期權證來操作，例如國巨永豐06購01（078221）等，掌握投資契機。（永豐金證券提供）
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