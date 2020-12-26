全民權證／長榮 選價內外15％

長榮（2603）因歐美等國疫情持續，碼頭缺工導致港口作業效率下降，美西線、歐洲線塞港問題嚴峻，導致市場缺櫃現象日益嚴重，帶動運價大幅飆升。

在運價飆漲下，市場預期長榮今年第4季獲利將更勝於上季，且展望明年第1季，由於缺櫃現象至少維持至農曆年前，短中期櫃位吃緊態勢不變，市場持續看好運價表現。

根據國際研調機構預測，貨櫃航運產業2021年供需年成長率則分別是3%、5.6%，供給結構改善有利於長期營運回升；市場預估長榮本季稅後獲利115億元，每股純益（EPS）2.4元，全年EPS約4.6元。

看好後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期四個月以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）