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全民權證／佳世達 挑逾90天
佳世達（2352）在網通事業、解決方案、醫療事業三大艦隊齊發帶動，前11月合併營收達1,725億元，年增11%，已超過去年全年營收水準，今年可望連續第三年創下營收歷史新高紀錄。
佳世達表示，近年在四大營運方針包括優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局網通事業引領下，已逐步見到價值轉型成效。根據統計，佳世達第3季價值轉型新事業的營收比重已達31%。佳世達在投入資源協助大艦隊成員提高毛利率與獲利後，也逐步提高持股。
權證發行商建議，看好的投資人，建議布局距離到期日90天以上、價內外15%以內的相關認購權證，參與後續行情，並設好停利停損點。（中國信託證券提供）
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