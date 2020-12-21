台指期開盤漲19點 為14,155點
台指期今(21)日開盤指數14,155點，上漲19點。
上周五(18日)美股四大指數全數收黑，跌幅介於0.07至0.48%。
統一期貨說，上周五外資現貨外資現貨買超0.75億，期貨增加919口，淨空單-5967口，十大交易人與特定法人合計賣出947口。週選支撐與壓力區落在14000至14500之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。
統一期貨說 ，受到聖誕假期外資放假影響，大盤量能下滑，加上大額交易人目前偏空布局，使指數呈現高檔震盪格局，考量美國新一波刺激方案有望通過，美國內需有望進一步爆發，拉動台廠出貨動能，使指數表現更上一層，目前操作建議待拉回測月線再偏多布局。
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