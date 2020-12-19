全民權證／台燿 挑價內外15％

在5G通訊基礎建設、高頻高速產業趨勢帶動下，銅箔基板明年需求展望正向，台燿（6274）本周出現井噴式漲勢，昨（18）日走勢才稍歇。

銅箔基板廠商台燿累計今年前三季歸屬母公司淨利14.77億元，年成長7.2%，每股純益5.55元。其中，因美國華為新禁令衝擊全球及大陸5G基礎建設腳步，加上伺服器需求趨緩，台燿第3季因營收較第2季與去年同期減少，季減與年減逾二成，每股純益1.41元。不過，投顧法人鑑於5G發展趨勢確立，銅箔基板廠明年成長可期，仍給予台燿買進評等。

看好台燿後市的投資人可挑選價內外15%以內中長天期權證商品操作，例如台燿凱基06購01（715468）等。（凱基證券提供）