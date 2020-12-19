全民權證／合勤控 兩檔聚光

合勤控（3704）拓展資安市場多管齊下，合勤本身生產資安全方位硬體設備，旗下兆勤的資安業務占營收比重已達25%，前三季營收151.01億元，前三季EPS已達0.93元，近周股價放量上揚，持續刷新波段新高，為盤面強勢股之一。

隨著新冠肺炎疫情全球蔓延，遠距、居家辦公蔚為趨勢，加上遊戲產業蓬勃發展，均促使下半年網路設備需求回溫、光纖需求持續轉強。合勤控受惠產品組合及費用持續改善，法人預期營運後市看俏。

權證發行商建議，若看好合勤控後市營運表現的投資人，不妨以權代證，可優先挑選距離到期日100天以上、價內外15%以內的相關認購權證，並設好停利停損點。（群益金鼎證券提供）