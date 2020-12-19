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全民權證／嘉澤 選逾90天期
嘉澤（3533）11月營收16.4億元，月增18.4%、年增14.3%，優於市場預期，主要來自於伺服器、NB及子公司嘉基營收貢獻，部分客戶近期開始逐漸加單，預期將延續至農曆年前的備貨需求，有利營運表現。
展望2021年，由於市場預期英特爾即將發表伺服器平台，新平台上市時間將早於市場普遍預期的明年第1季，有助於ILM及Socket產品貢獻全年，加上英特爾的Desktop平台1200 pinsocket，預期2021年底會全數轉換，推升營收，此外，DDR4從DIP製程轉換為SMT製程，將提高產品ASP及毛利率。
權證發行券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期90天以上的商品介入。（元大證券提供）
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