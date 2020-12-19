智邦、智易 認購來電

台股維持高檔震盪格局，盤面資金於各族群間輪動，智邦（2345）、智易（3596）等網通股挾有雲端相關題材，市場看好其為新科技趨勢應用的受惠股之一，牽動短多卡位。

智邦布局已久的人工智慧、開放網路作業系統與硬體設備、開放電信網路基礎架構三箭齊發，將是明年重要成長動能，其中AI相關產品明年占營收比重可望達到一成。

智邦旗下開發的AI網路應用產品已量產出貨，以今年下半年出貨狀況，及明年預計量產計畫來看，估計明年AI相關產品線對集團整體營收貢獻有機會達到10%。

開放網路部分，智邦布局開放網路作業系統與硬體設備，應用領域涵蓋雲端資料中心、企業網路市場、電信網路市場。其中用在雲端資料中心的SONiC網路作業系統及硬體產品，明年出貨。

此外，電信網路基礎建設的開放網路產品上，智邦已在北美、中南美、歐洲、東南亞等地出貨給不同型態的電信網路營運商。

智易在歐美解封後，拉貨力道明顯轉佳，自第2季季底開始出貨的Cable產品，以及第3季季底開始出貨的5G CPE產品，皆使下半年營收增溫。

展望2021年，因布局大型營運商有成，多數標案出貨時期約一至兩年，因此有望維持今年下半年營收動能，5G與Wi-Fi 6新技術規格也將持續推動營運向上。

新增產能部分，為因應後續訂單，智易將新增越南新廠，第一期可望在明年第4季投產，產能規劃目前約與昆山廠相當，越南舊廠區將歸還仁寶、機台移至新廠，若一期產能不足，未來也可增加二期因應。

權證發行商建議，看好智邦、智易後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。