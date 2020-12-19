友達、群創 押逾三個月

日本玻璃基板大廠NEG工廠因意外停電，影響到玻璃供應，使得面板供貨上更為吃緊，中國大陸面板廠大幅擴產的高峰期已過，有利面板產業秩序回到健康水準，「面板雙虎」友達（2409）、群創（3481）等營運展望正向。

由於全球產能擴張步調趨緩，面板供需結構趨向平衡，帶動各尺寸產品價格落底回溫，新冠肺炎疫情帶動遠端應用需求提升，且隨消費者適應疫情後生活型態轉變，帶動包含電視等消費性產品市場回溫，使中、大尺寸面板訂單迅速成長。群創、友達11月營收分別為260.9億元、259.5億元，月增4.5%及0.9%，同寫今年次高。其中，群創第3季交出單季獲利佳績，全年力拚虧轉盈，近來吸引土、洋法人同步買超。

友達董事長彭双浪16日出席台北市電腦公會會員大會時，被問及面板市場展望時表示，現階段面板市況大好時，上周在台、日接連有地震及玻璃基板廠停電事件，伴隨關鍵零組件供應緊張，現在面板業正處於「一手缺IC，一手缺玻璃」的狀況，使得整體面板供給比原本預期更加緊俏。

彭双浪分析，中長期來看，中國大陸LCD面板廠未有新產能開出計畫，預期未來二至三年結構性改善已逐步發酵，供需將保持健康、回歸市場趨勢。

至於需求面，疫情帶動宅經濟需求，在家工作、在家上課不會因疫情趨緩而改變趨勢，例如已有歐美大公司宣布辦公室關閉到明年中、甚至明年底，這種「新常態」會改變未來的工作型態。

看好面板股營運後市的投資人，建議利用價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證，伺機介入行情。