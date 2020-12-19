微星、技嘉 四檔錢景俏

晶片大廠超微（AMD）推出最新款，有卡王之譽的「Radeon RX 6900 XT」顯示卡，預料將掀起市場新一波買氣下，市場預期，微星（2377）、技嘉（2376）等供應鏈業績將受惠下，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極的權證，參與行情。

超微新顯卡採用的RDNA 2遊戲架構，與採用7奈米製程節點的第一代RDNA架構相比，整體效能提升高達二倍，且法人圈認為，其新顯卡若與現行最高階的Nvidia RTX3090顯卡相比，在價格上便宜約500美元，雖然在核心數量上有所差異，但其時脈、記憶體規格均具有競爭力，加上高性價比，預期將可帶動另一波銷售熱潮。

微星第3季營收雖受到部分小晶片缺貨影響，使得營收略低市場預估，但毛利率仍因營運規模提升而成長至15.8%，每股純益（EPS）3.09元，創新高。

展望本季營運，雖因先前零組件缺貨、加上12月工作天數較少影響，市場預期本季營收將較第3季微幅下滑，但整體來說，今年下半年營收及獲利仍為歷史新高，主要受惠板卡新品上市、WFH及宅經濟帶動DIY市場、進入傳統旺季、產品組合優化等，有利營運表現。

技嘉方面，今年營運受惠新冠疫情，居家上班需求大增，MB成長動能佳，伺服器除視訊會議增加外，也有新客戶加入，成長速度加快，帶動今年前11月營收成長，且nVidia9月發表二年一次的大改款GPU Ampere，AMD又推出最新款顯示卡，有利業績持續向上，第4季淡季不淡，加上近期虛擬貨幣大漲，可望帶動挖礦需求，有助明年獲利表現。

看好板卡廠後市的投資人，建議利用價內外15%以內，有效天期在100天以上的中長天期商品，參與行情。