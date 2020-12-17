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群益期貨：自結2020年前三季每股稅前盈餘3.08元

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

上市期貨群益期貨（6024）於今（17）日進行法說會，群益期貨自結財報2020年前三季累計稅前獲利6.15億元、每股稅前盈餘3.08元、股東權益報酬率（ROE）8.55%。

群益期貨董事長孫天山指出，因為國內外央行降息，公司利息收入大幅減少。但是群益期貨前三季各項主要經紀及自營業務仍穩健成長，加上槓桿外滙保證金業務動能十足，其業績成長為業界第一，總體經營績效合併稅前損益累計前三季獲利較去年同期成長8.8%。

群益期貨在金融科技發展上除迅速掌握市場趨勢外，同時也積極建置自主IT全球交易平台，每年在資訊投入比重已拉高達20%以上（占稅前損益）。

孫天山指出，群益期貨今年下半年也成立了新單位—數位增長處，將全力發展金融數位升級，以使用者為中心，增長交易體驗、提供投資情報、建立社群投資生活圈，朝向全方位智慧金融數位服務。

根據期交所資料，今年到11月底，台灣期貨市場累計交易量已達3.09億口，有機會挑戰歷史新高紀錄。展望2021全球經濟走向，孫天山審慎樂觀分析，在後疫情時代，仍有諸多因素牽動全球經濟及金融市場的不確定性，但是危機也是機會的出現。國內外期貨市場只要波動擴大，避險需求也會同時增加，而台灣期貨市場今年交投熱絡應會持續，交易量有機會再往上走高，對期貨業明年總體營運效益值得期待。

期貨 群益

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