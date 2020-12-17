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台指期開盤上漲30點 台積電期貨開平盤
台指期今(17)日開盤指數14,220點，漲跌30點。台積電期貨近月合約開平盤511元。
昨日美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於-0.15%至+0.50%，其中，那斯達克指數表現最強，台積電ADR上漲0.1%，聯電ADR下跌0.5%。
統一期貨說，昨日，外資現貨買超293億，期貨部分減少3,304口，淨空單-3,645口，十大交易人與特定法人合計買進6,842口。週選支撐與壓力區落在13,900至14,500之間，P/C Ratio升至1.17，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，昨日不單是台積電大漲2%，個類股走勢齊揚，外資現貨籌碼大舉回補。目前期現維持18點的正價差，指數也在五日線上，短線的趨勢仍維持強勁。指數拉回皆是可考慮的買點，投資人可偏多思考。
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