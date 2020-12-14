聽新聞
test
0:00 / 0:00
台指期開盤漲27點 台積期貨開跌1元
台指期今(14)日開盤指數14,264點，上漲27點；台積電（2330）期貨開盤514元，下跌1元。
上周五(11日)大指數緩步走高，最終收盤漲跌幅介於-1.08%~+0.16%，台積電ADR下跌0.23 %、聯電（2303）ADR下跌3.46%。
統一期貨說，上周五外資現貨賣超20億，期貨部分減少447口，淨空單-1,439口，十大交易人與特定法人合計賣出1,414口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,300之間，P/C Ratio降至1.12，整體籌碼中性看待。
統一期貨表示，以技術面來看，加權指數各期均線仍呈現多頭排列，但MACD出現乖離收斂的現象，選擇權上方壓力下移，研判為短線上的漲多拉回，件計待拉回持續偏多布局。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言