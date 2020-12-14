台指期開盤漲27點 台積期貨開跌1元

台指期今(14)日開盤指數14,264點，上漲27點；台積電（2330）期貨開盤514元，下跌1元。

上周五(11日)大指數緩步走高，最終收盤漲跌幅介於-1.08%~+0.16%，台積電ADR下跌0.23 %、聯電（2303）ADR下跌3.46%。

統一期貨說，上周五外資現貨賣超20億，期貨部分減少447口，淨空單-1,439口，十大交易人與特定法人合計賣出1,414口。週選支撐與壓力區落在14,000至14,300之間，P/C Ratio降至1.12，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，以技術面來看，加權指數各期均線仍呈現多頭排列，但MACD出現乖離收斂的現象，選擇權上方壓力下移，研判為短線上的漲多拉回，件計待拉回持續偏多布局。