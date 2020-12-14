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全民權證／微星 兩檔電力強

經濟日報 / 記者蔡靜紋整理
圖／經濟日報提供
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電競品牌廠微星（2377）受惠板卡、筆電等產品線業務齊揚，11月營收156.12億元，月增超過四成，帶動今年前11月累計營收年增逾二成、達近1,340.48億元，超越歷年全年營收金額，成長目標提前達陣。

資訊月人氣超乎預期，微星首賣旗下全新商務筆電 SUMMIT系列，搭載最新英特爾第11代 i7處理器、Iris Xe 顯示晶片，將有助12月營收。

微星近日推出輝達GPU的 GeForce RTX 3060Ti系列顯卡新品，隨著筆電、液晶顯示器與顯示卡等新產品上市，第4季業績有望力守高檔水準。投資人可選三個月以上中長天期權證，如微星凱基03購04（072600）、微星元大03購05（072036）。（凱基證券提供）

微星 營收

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