聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／矽創 挑價內外15％
IC設計廠矽創（8016）受惠於外資連續八個交易日買單敲進，自營商上周五加入買超行列，推升股價上漲4.3%或6元，收145元，收復半年線以及年線關卡，來到近三個月的高點。
矽創累計今年前三季每股純益7.48元，11月營收為13.39億元，年增10.1%。法人認為，矽創下半年旺季效應，手機、非手機應用訂單回溫，尤其在顯示屏驅動IC訂單增溫，帶動營收步步走高。展望後市，看好矽創本季可望有旺季表現，單季維持高個位數成長。
權證發行商建議，看好矽創的投資人可買進價內外15%以內認購權證，如矽創永豐05購01（076579）、矽創統一05購02（075701），同時設好停損、停利點。（永豐金證券提供）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言