全民權證／矽創 挑價內外15％

IC設計廠矽創（8016）受惠於外資連續八個交易日買單敲進，自營商上周五加入買超行列，推升股價上漲4.3%或6元，收145元，收復半年線以及年線關卡，來到近三個月的高點。

矽創累計今年前三季每股純益7.48元，11月營收為13.39億元，年增10.1%。法人認為，矽創下半年旺季效應，手機、非手機應用訂單回溫，尤其在顯示屏驅動IC訂單增溫，帶動營收步步走高。展望後市，看好矽創本季可望有旺季表現，單季維持高個位數成長。

權證發行商建議，看好矽創的投資人可買進價內外15%以內認購權證，如矽創永豐05購01（076579）、矽創統一05購02（075701），同時設好停損、停利點。（永豐金證券提供）