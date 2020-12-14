亞德客、中鋼 認購靚

法人機構目前布局明年產望佳的個股中，亞德客-KY（1590）與中鋼因營運展望佳， 三大法人持續買超，權證發行商表示，可挑接近價平附近的相關權證，參與年底行情。

三大法人12月買超亞德客-KY達667張，目前該公司接單速度大於出貨速度，法人預期，第4季營收可望維持佳績，在產能利用率滿載下，毛利率將維持50%高檔水準。看好市場持續提升自動化程度與5G建設需求，明年氣動產業將呈現個位數成長，產業上漲周期可望維持八季，公司藉由增加市占率使營收成長幅度超過產業平均10%。

法人表示，因為自動化帶動氣動需求，中國大陸持續推出政策， 5G基建與手機有一定的需求並延展到AIoT，預料需求可至2021年，加以其他國家也推5G，產業景氣循環往上的時間有機會大於八個季度。連結亞德客的權證包括亞德客中信03購01（067548）、亞德客元大05購03（075311）等。

中鋼上周五（11日）開出明年1月及第1季盤價，各類鋼品大漲1,200元至1,500元、平均漲幅6.1%，為三年半最大漲勢。此外，提前大修的中鋼2號高爐完工，18日恢復生產，產銷旺到最高點。

中鋼說，今年3月以來國際鋼廠因疫情衝擊而檢修減產，加上物流不順、冬季環保限產等影響，供給面大幅緊縮，但下半年下游產業需求恢復速度優於預期，追補庫存及提前交貨需求不斷，整體鋼鐵需求在第4季V型反轉，全球鋼市出現搶料盛況。

行情方面，鐵礦砂價格飆升至每公噸158美元，創逾七年新高，煤礦價格亦處高檔，已大幅墊高鋼品生產成本。其中主力產品熱軋價格近期急遽攀升，美國上看每公噸1,000美元，歐洲突破700美元，反觀東南亞、大陸與台灣市場目前進口報價僅約650美元左右，顯示亞洲熱軋價格存有大幅補漲空間。中鋼相關權證有中鋼中信07購01（072180）、中鋼永豐03購01（071513）等。