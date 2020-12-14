國巨、華新科 押長天期

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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被動元件族群不畏近日台股震盪，主因受惠5G基地台、智慧型手機、居家遠端工作和學習用的電腦及筆電帶動需求，加上MLCC及晶片電阻供貨持續吃緊，呈現供不應求，國巨（2327）、華新科目前產能利用率居高不下，吸引買盤進場，推升國巨股價重新站上500元大關，華新科股價也創波段新高。

國巨為11月營收達76.7億元，攀上26個月高點，月增6.5%，累計今年前11月營收603.25億元，年增58.6％；華新科11月營收34.9億元，創兩年新高，月增6.3%，前11月營收322.4億元，年增16%。

法人表示，隨著居家經濟延續，預期國巨本季營收僅季減個位數，呈現淡季不淡。考量在手訂單已達明年第1季，明年首季營收將呈現個位數成長。展望2021年，MLCC需求就將增加一倍以上，但各廠2021年產能擴充計畫都在二成以內，加上目前終端庫存已低於正常水位，預料2021年MLCC有機會重回過往的供需吃緊，價格調整將無可避免。

華新科指出，因未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立新廠，搶攻LTCC元件及車規MLCC產品。法人表示，華新科今、明年營收有望分別年增18.2%、21.5% ，隨著5G、電動車趨勢引領被動元件產業於明年成長爆發，LTCC產品及特殊型被動元件產品比重提升，有利華新科毛利率攀高，明年獲利將跳升。

看好這兩檔個股的投資人可挑選長天期認購權證，連結國巨的相關權證包括國巨元大05購18（077362）、國巨統一06購06（077588）；華新科相關權證有華新科元大05購07（076880）、華新科凱基05購10（077225）。

華新科 國巨 營收

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