台積電鴻海 四檔拉風

經濟日報 / 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上周三攻上14,400關卡後，遇到短線獲利了結賣壓調節，呈現高檔震盪走勢，上周五盤中一度回測10日均線，但買盤逢低進場，推升指數小漲收紅，周線上漲0.9%或129.25點，權值股表現較強，權證發行商指出，看好權值電子龍頭股後市的投資人可利用相關權證進行布局。

晶圓代工龍頭台積電（2330）上周五股價一度回測10日均線，午盤過後買單進場，推升股價上漲4元或0.7%，收516元。台積電11月合併營收為1,248.65億元，是歷史次高，並且連續六個月站穩千億元之上，月增4.7%，年增15.7%。累計今年前11月合併營收達1.22兆元，年增26.4%，是歷來同期最佳。

鴻海上周五股價高盪震盪，終場下跌0.1%或0.1元，收87.6元，跌破5日均線；不過外資及投信仍持續買超，投信更是連續五個交易日買超。

鴻海11月營收不僅為今年單月新高，還攻上歷史新高的6,813.75億元，月增11.2%、年增13.1%。法人看好第4季營收將挑戰單季歷史新高、毛利率將持續提升。

鴻海董事長劉揚偉表示，明年上半年業績肯定比今年同期好，除智慧手機有遞延效應外，電動車展望非常好，5G相關替換需求及伺服器都會不錯，看好明年上半年業績。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海後市的投資人，可利用價內外程度10%以內的長天期、造市積極權證參與，如連結台積電的台積電台新05購02（077603）、台積電統一04購10（069691）以及連結鴻海的鴻海台新04購01（074342）、鴻海永豐04購01（073534），參與行情。

台積電 鴻海

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