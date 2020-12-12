聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／中鋼 挑逾四個月
中國大陸鋼鐵龍頭寶鋼大幅調高2021年1月鋼價，國內龍頭中鋼（2002）1月新盤價也跟進中，有利近期營運。由於歐美寬鬆政策支持、鋼鐵減產，鋼價今年第2季落底，第3季需求逐步回升，明年將成長4.1%。
中鋼第4季展望上，台灣持續受惠台商回台投資進而推升建廠、商辦和房地產需求；東南亞地區疫情穩定及雨季結束，預計內需將持續升溫；中國則受惠汽車產業訂單回升、災後重建、基礎建設政策推動，預期2021年第1季出貨量可望再增加，有利業績表現。
權證發行券商建議，看好中鋼後市的人，可利用價平附近，可操作天期在四個月以上的長天期商品介入。
（兆豐證券提供）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言