全民權證／中鋼 挑逾四個月

中國大陸鋼鐵龍頭寶鋼大幅調高2021年1月鋼價，國內龍頭中鋼（2002）1月新盤價也跟進中，有利近期營運。由於歐美寬鬆政策支持、鋼鐵減產，鋼價今年第2季落底，第3季需求逐步回升，明年將成長4.1%。

中鋼第4季展望上，台灣持續受惠台商回台投資進而推升建廠、商辦和房地產需求；東南亞地區疫情穩定及雨季結束，預計內需將持續升溫；中國則受惠汽車產業訂單回升、災後重建、基礎建設政策推動，預期2021年第1季出貨量可望再增加，有利業績表現。

權證發行券商建議，看好中鋼後市的人，可利用價平附近，可操作天期在四個月以上的長天期商品介入。

（兆豐證券提供）