全民權證／環球晶 兩檔搶鏡

矽晶圓片吃緊，激勵環球晶（6488）上半周盤中創下700元歷史新高價，因產業展望正向，可拉回再行偏多操作，並可善用權證商品降低投資門檻。

環球晶持續事業版圖布局，本周與Siltronic正式簽訂商業合併協議，將收購Siltronic流通在外股分；環球晶圓與Siltronic結合後的事業體將更能互補地為股東創造最大利益。

投顧法人表示，併購後預計產生三效益，首先是強化產品組合，第二是進一步強化財務與營運能力及業務規模，第三是獲得更廣泛客戶群。這次併購案預定2021年下半年完成。

看好後市的投資人，可利用價內外15%以內，有效天期100天以上商品，伺機介入行情。

（統一綜合證券提供）