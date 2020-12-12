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全民權證／元太 選價內外15％
電子紙廠元太（8069）受惠電子紙需求強勁，法人預期第4季將是今年營運最旺一季，明年上半年也可望續繳佳績。
元太指出，目前已有多款6吋彩色電子書閱讀器上市，預計年底推出色彩更佳、尺寸較大的彩色印刷電子紙，將可望帶來一波換機潮。電子標籤上，今年因為疫情導致人力短缺，電子紙貨架標籤需求激增，並預期未來有相當大的成長潛力。
元太於去年11月處分大陸子公司揚州華夏集成光電土地，總金額約人民幣3.3億元，將從今年第4季開始分年認列。
看好元太後市的投資人，建議可優先挑選距離到期日90天以上、價內外15%以內的相關認購權證，並設好停利停損點。（元大證券提供）
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