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智邦M31認購有看頭
台股高檔呈現震盪格局，市場買盤於族群之間輪動，其中，智邦（2345）、M31（6643）等利基型電子股挾營運樂觀展望，吸引資金敲進，支撐行情於高檔不墜。
智邦布局開放網路作業系統與硬體設備，應用領域涵蓋雲端資料中心、企業網路、電信網路市場。其中用於雲端資料中心的SONiC網路作業系統及硬體產品明年量產出貨，法人看好智邦單季獲利可望與第3季持平或小幅增長。
智邦累計前三季合併營收387.49億元，年減6%，合併營業毛利82.86億元，年增1%；合併營業利益45.35億元，年減1%，累計前三季合併稅前淨利45.38億元，年減6%；合併稅後淨利36.88億元，年減5%，累計前三季每股稅後淨利6.62元。
法人指出，在疫情延燒下，遠端的居家辦公、遠距教學風潮將持續到明年至少上半年為止，使資料中心、伺服器等設備積極升級，目前100G產品仍將為智邦今年下半年到明年的市場主流，此外，其400G產品也開始逐漸放量，有利於毛利率站穩20%以上。
M31是利基型IP開發商，營收成長率仍維持在一至二成間，優於產業平均水準，主要受惠台積電在供應鏈策略上力挺台廠。
法人指出，M31今年前三季營收來源為License Fee、Royalty Fee，占比分別為87.6%、12.4%，主要客戶台積電占五至六成，其次是中國大陸華力集團的二至三成，高通約占一成。
法人評估，台積電License Fee占比約五成是M31的基本盤，大陸晶圓廠進入28奈米製程為成長動力，明年營收雙位數成長。
權證發行商建議，看好智邦、M31後市的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。
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