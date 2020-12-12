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日月光、同欣電 四檔俏

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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受惠新冠肺炎疫情帶動遠距商機及宅經濟發酵，5G智慧型手機出貨強勁以及車用晶片需求急速回升，封測廠日月光投控（3711）、同欣電（6271）11月營收連袂創下歷史新高。投顧法人認為，封測產能吃緊，明年第1季營運淡季不淡，可留相關權證的投資機會。

反映半導體景氣強勁，半導體封測龍頭日月光投控11月營收506.65億元，月增5.7%，改寫投控成立以來單月新猷，以產品組合來看，11月封裝測試及材料營收242.86億元，較10月增加5.2%，也比去年同期的成長6.3% 。日月光現階段訂單能見度直達明年第2季，公司方面對明年度營運展望從原先的「審慎樂觀」，轉為「樂觀」，大大增添市場信心。

同欣電是泛國巨集團旗下COMS影像感測器（CIS）封測廠，營收已連續七個月走揚，11月營收11.16億元，月增近5%，創下歷史新高；前11月營收90.72億元，年成長幅度34.4%，今年度營收將首度跨越百億元大關。法人表示，隨著主要業務訂單能見度高，加上集團整合效益持續發酵，明年業績持續看俏。

法人表示，展望2021年，同欣電主要成長契機有三，一是影像感測器手機方面中國終端品牌廠積極國產化，客戶需求大幅成長帶動影響感測業務需求強勁，第二，混合積體電路模組業務中超音波掃描器出貨動能延續，第三，車市逐步復甦帶動胎壓感測器、陶瓷基板LED 照明訂單成長。

另一法人也看好同欣電，指其在合併勝麗後，CIS業務更為完整，將同時享有手機鏡頭規格提升、汽車需求大增雙動能，預期後續股價可享有過去歷史較高本益比區間。看好這兩檔封測廠後市的投資人，可布局價內外10%以內，可操作天期在三個月以上的權證，伺機介入。

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