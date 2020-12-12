聯發科、昇佳 押長天期

小米、OPPO等中國手機在在華為深陷美國禁令時，趁勢搶占市占，尤其在西歐市場，二者第3季出貨量都較去年同期倍增，加上蘋果、三星也加入戰局下，聯發科（2454）、昇佳電子（6732）等供應鏈受惠；權證券商建議，可利用長天期、券商造市積極的權證，參與相關個股走勢。

展望2021年，疫情將逐步消退，手機整體市場將重返成長，且目前美國商務部明言禁令，導致多數IC零組件廠商無法出貨給華為，市場預估華2020、2021年銷售量分別為2億~2.1億支、9,000萬~1億支。分析師指出，以中國境內來說，其他中國手機品牌將取代華為手機大部分的市占率，加上蘋果、三星也積極搶市，供應鏈也出現版圖移動下，聯發科及昇佳將是受惠標的。

聯發科方面，上修2020年5G手機出貨量接近2億支，2021年將有翻倍成長，在產品方面，2021年將會有毫米波的產品問世，將會持續拓展5G SOC+MMWAVE及天線開關模組的產品線，且聯發科有台積電奧援，產能無虞，加上手機用PMIC目前緊缺，高通的PMIC主要是SMIC代工為主，目前無法下單，聯發科是交由台系代工廠生產，相比較之下，以交貨速度及周邊IC的配合，看好今年每股純益（EPS）有望挑戰24元，明年且將進一步成長。

昇佳方面，展望2021年，更多的高階sensor將配合客戶旗艦機種推出，加上也有新產品推出推升營運動能，且8吋產能緊張，其餘廠商更難以威脅到昇佳營運下，市場預估今年EPS有機會挑戰30元，明年也將持續成長。