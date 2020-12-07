台指期夜盤高檔震盪 力拚平盤

台股今（7）日續創新高，推升台指期夜盤開盤一度走高至14,239點，然而隨後回落至14,182點，22時在多方發動攻勢下，拉回至平盤附近，嘗試站穩平盤之上。

在籌碼面，外資今日賣超現貨69.09億元，投信買超5.04億元，自營商賣超22.52億元，三大法人合計賣超86.58億元；期貨方面，外資淨多單減少3,807口至5,955口，外資在現貨出現由買超轉為賣超的動作，而期權為淨多單減碼操作。

法人指出，由選擇權觀察，12月選擇權最大買權未平倉14,300點，賣權則在13,500點，而不論月選或周選，上檔買權防守位置全面後撤，而下檔賣權支撐也是同步上移，且P/C Ratio再度升破1.2，整體選擇權籌碼較為偏多。

由於技術面的呈現多頭發散，MACD也維持在高檔，趨勢強度依舊。整體來看，法人認為，資金行情效應與疫苗進展的樂觀，帶動指數來到歷史高點，震盪過後仍有高點可期，建議投資人逢低偏多布局。