台指期開盤上漲48點 台積電期貨開漲5元

台指期今(7)日開盤14,181點，上漲48點；台積電期貨開盤漲5元，開盤價509元。

上周五(4日)漲幅介於0.70至2.83％，費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲4.25%。

統一期貨表示，上周五外資現貨買超146億，期貨部分減少496口，淨多單9,762口，十大交易人與特定法人合計賣出3,434口。週選支撐與壓力區落在13,900至14,400之間，P/C Ratio升至1.24，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，選擇權不論月選或週選，上檔買權防守位置全面後撤，而下檔賣權支撐也是同步上移，且P/C Ratio再度升破1.2，整體選擇權籌碼較為偏多。技術面的呈現多頭發散，MACD也維持在高檔，趨勢強度依舊，建議投資人偏多布局。