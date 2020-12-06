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為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

期交所舉辦有獎徵答活動 天天有機會中獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所為鼓勵年輕族群善加利用期交所以創新活潑方式製作完成的線上學習平台－期貨及選擇權數位學習網，期交所自今(2002)年12月7日至明年1月8日，舉辦「年輕人學期貨 拿好禮」有獎徵答活動。

數位學習網為期交所為增進交易人對期貨專業知識及風險控管觀念，製作的學習動畫，內容循序漸進規劃台灣期貨市場介紹、期貨基礎概念篇、選擇權基本觀念篇、開戶流程介紹、交易商品介紹、期貨與選擇權交易方式、交易結算制度、市場風險管理及交易損益計算等九大單元，每單元更設有課程總結小測驗供觀看者驗證所學，相當適合年輕人瞭解期貨知識的學習網站。

為推廣數位學習網，期交所舉辦「年輕人學期貨 拿好禮」有獎徵答活動，參加對象為持有中華民國身分證，年滿18歲的自然人，凡於活動期間至期交所活動網頁，依活動指示參加趣味答題活動，完成答題者，即可獲得1次抽獎機會，每1個身分證字號每日可獲1個抽獎機會，期交所將於活動結束後抽出500個幸運兒，每位可獲全家購物金100元，不限中獎次數，天天回答問題，天天有機會中獎，詳情請至期交所網站www.taifex.com.tw查詢。

臺灣期貨交易所 期交所 數位學習

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