全民權證／友達 選逾60天期

友達（2409）受惠面板價格漲勢持續，營運具轉機，吸引市場資金積極搶進，法人認為，相關產製品價格可望延續到農曆年前，整體面板廠營運續強可期。市場預期12月面板漲價態勢不變，預期還將延續到明年1月。

友達第3季每股純益0.3元，由虧轉盈，其主要面板產能集中台灣，在中科、桃園華亞園區、龍潭、新竹、台南科學園區也有工廠。此外，中國大陸昆山、蘇州、廈門也有面板後段模組廠。至於海外地區，在新加坡有一座4.5代廠，在歐洲斯洛伐克有一個模組廠。

看好友達後市營運的投資人，可優先布局距到期日60天以上、價內外10%以內的權證，短線操作。（兆豐證券提供）