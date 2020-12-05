全民權證／台灣50 兩檔搶鏡

元大台灣50（0050）昨（4）日股價盤中、收盤價雙雙創下歷史新高，一度盤中攻抵117.45元，終場收在117.3元。

攻，開高走高震盪，最高點14,149點再創歷史高，守穩各均線。元大台灣50成分股幾乎全面上揚，晶圓代工雙雄之一的聯電攻上漲停，加上南亞科大漲4.5%，台達電漲幅也達4.2%，以及日月光投控、廣達、研華、台塑化等漲幅超過2%，帶動元大台灣50股價締造新猷。

看好台股後市的投資人可挑選價內外10%以內，可操作天期在100天以上的權證，參與行情等。

（台新證券提供）