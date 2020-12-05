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全民權證／微星 挑價內外15％
微星（2377）第3季營收407億元，季成長15.3%、年成長24.2%，單季淨利26.1億元，季成長24.4%、年成長52.6%，每股純益（EPS）3.09元。
展望第4季，顯示卡產品線在Nvidia RTX 30系列新顯卡新品效益下，出貨可望優於第3季，主機板及筆電產品線受到面板、IC等零組件缺料影響供貨，需求將持續向後遞延下，全季營運仍有望維持上季的水準，加上AMD11月發表的新款CPU及GPU出貨量提升，以及英特爾將推出新一代Rocket Lake CPU下，市場預期明年首季可望淡季不淡。
看好的投資人可布局價內外15%、可操作天期在100天以上的權證參與行情。
（中國信託證券提供）
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