旺宏、華邦電 認購聚焦

受惠大陸NOR產能新增放緩，但市場需求持續成長，明年上半年NOR需求缺口擴大有利報價連季翻漲，相關有助旺宏（2337）、華邦電（2344）基本面升溫，是近周市場資金青睞標的。

法人指出，美國制裁中芯國際及市場出現重複下單，預測NOR Flash景氣將逐步好轉，儘管目前還有須待更明朗的消息，但中國新增產能開始放緩有利供需調整，NOR中長線的展望仍可樂觀看待。

其中，旺宏和華邦電因利基型DRAM平均出貨價格大漲一成，NOR Flash投注的產能也可能低於預測，使明年上半年NOR浮現需求缺口而推升報價。

旺宏今年前三季營收296.43億元，年增16.6%，前三季稅後純益41.7億元，年增84.6%，每股純益2.27元。

對於蘋果新機訂單，旺宏表示，iPhone 12系列首次全系列採用OLED螢幕，在iPhone新機擴大全系列使用OLED面板下，對外掛NOR Flash晶片，旺宏也有五成的供貨比重，打入蘋果供應鏈。

此外，日本遊戲機大廠任天堂先前上修今年Switch電玩主機產量，對於身為遊戲機及遊戲卡匣NOR Flash/唯讀記憶體（ROM）供應商的旺宏，也具有正面效益。

華邦電除了近期DRAM合約價止跌回穩，後續有機會向上走揚外，蘋果及非蘋陣營手機大量採用OLED螢幕，帶動OLED面板外掛NOR Flash需求大增。因蘋果iPhone 12系列新機銷售暢旺，新機相關訂單需求已看至明年第1季，營運持續看俏。

此外，新一代真無線藍牙耳機紛紛搭載NOR Flash協助運算，外資看好未來財測將有上修空間，大股東已先行逢低回補。

權證發行商建議，看好旺宏、華邦電後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。