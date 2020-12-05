南電欣興 四檔後勁足

南電（8046）、欣興（3037）雖昨（4）日股價拉回整理，但法人仍持續看好ABF載板需求強勁對相關個股的營運展望。權證發行商表示，投資人如看好欣興、南電後續表現，可透過具有槓桿效果的權證商品降低投資門檻，放大獲利機會。

載板暨PCB廠南電率先公告11月營收36.5億元，月增1.4%，年增高達30.6% ，創近13年同期新高。投顧法人表示，南電重申營運未受華為禁令短期調整影響，對第4季營運抱持正面看法，維持先前「季季增」目標不變。南電股價雖見整理，但法人籌碼並未鬆動，外資昨天仍買超逾千張。

投顧法人認為，由於ABF載板需求強勁，遞補華為訂單缺口的產品轉換時間速度優於預期，新產品良率及價格亦較原先預期佳，PCB產品線因新款遊戲機、汽車需求回溫，且ADAS需求持續成長，預估南電營收將可和前一季表現持平。南電在台灣三家載板廠中ABF占比最高，因預估2021年ABF缺口將近一步擴大，南電受惠漲價效應，獲利結構將持續優化，給予南電買進投資評等。

欣興近期有桃園三鶯廠火警衝擊，法人認為影響不大，仍將受惠產業成長趨勢，可趁拉回時布局。投顧法人提醒留意幾個關鍵變化，首先是外資、投信法人籌碼變化，二是其恢復生產時間表，三是匯率趨勢對獲利的影響性，四是5G 智慧手機需求，五為5G布建，最後是ABF和BT載板供需情況。

投資人如看好南電後市，可透過價內外15%以內，可操作天期三個月以上的連結權證，伺機介入。