台塑、台化 價平可短打

近期塑化上游原料報價反彈，且利差將朝下游轉移，市場看好PVC及ABS利差將優於第3季下，台塑（1301）、台化（1326）等公司將是主要受惠者，權證券商建議，可利用價平附近的權證，短線參與行情不缺席。

新冠疫情在上半年衝擊全球經濟，國際油價崩跌，下半年在歐美解封，加上OPEC各成員減產等措施，帶動價格止穩反彈。11月以來，疫苗有望問市，全球原物料價格反彈，加上供給趨緊、需求活絡，國際原油來到八個月來高點，塑化報價應聲反彈。

法人認為，受惠國際油價回升加上下游需求活絡，帶動塑化報價逐步上揚，近期由於市場部分產能停車，上游原料漲幅較為顯著，市場預期PVC、PE及ABS利差將優於第3季，台化及台塑將是主要受惠者。

台塑方面，PVC近期走勢穩健，盤堅上漲，主要是因中國房地產回升，加快基礎建設推動以刺激復甦，電纜、醫療需求增加，PVC管材需求殷切，加上中國長江流域水患嚴重，災後重建需求也會刺激相關需求。另外，印度、東南亞及中東需求強勁，PVC廠商下半年陸續歲修，加上日本Taiyo的PVC產線關閉，整體供給偏緊，推動報價穩定上揚，有利第4季營運表現。

市場另外看好的產品線還有ABS，主是是受惠中國汽車及家電產業復工，開工率提升，加上歐美家電需求旺盛，刺激ABS需求增溫，搭配中國大陸實施「一盔一帶」政策上路，也會帶動ABS新需求浮現，預期ABS價格以及利差表現仍穩健，台化將受惠。