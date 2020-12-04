群益期貨培養全球衍生性商品顧問 以用心服務感動客戶

群益期貨舉辦「第三屆群益期貨全球衍生性商品顧問培訓」，經過長達兩個多月密集訓練，從20位參與培訓業務同仁中，遴選出4位符合高標資格的優秀同仁；群益期貨董事長孫天山表示，全球衍生性商品顧問要以「維護客戶權益、創造客戶財富」為使命。

群益期貨全球衍生性商品顧問一直是每個交易贏家背後的成功推手。「成功來自專業，專業來自訓練」，群益期貨為深耕業務同仁對於全球期貨與選擇權商品之專業知識及總經分析能力，設計系統性的培訓訓練，透過三大講師親自上陣督軍，提供客戶全球市場專業顧問的服務與建議。

師資之一的群益首席經濟學家范振鴻表示，長達數月訓練課程，目的是培養全球衍生性商品顧問四大業務能力，分別為「策略力、分析力、表達力、行銷力」，透過一連串培訓課程，帶領同仁提高專業素質，發展「原理會懂、策略會選、生意會談、客戶會下、業務會講、風險會控」等六大職能，希冀培養優質的業務人才，成為客戶背後最有力的成功推手。

群益期貨以「成為最感動顧客的金融服務公司」為願景，提供客戶超乎預期的高附加價值服務，透過專業研究團隊提出公司投資觀點，利用雲端策略平台提供智能交易策略，線上直播課程建立正確的交易觀念，最後透過全球衍生性商品顧問的服務，協助客戶在市場上創造財富。