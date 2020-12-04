台指期開盤漲40點 站上萬四點
台指期今（4）日開盤漲40點，開盤指數為14,022點。
美股四大指數昨日漲跌互見，漲跌幅介於-0.06至+0.29%，台積電ADR跌0.04%，特斯拉則漲逾4%。
統一期貨說，昨日外資現貨賣超64億，期貨部分增加522口，淨多單10,258口，十大交易人與特定法人合計買進3,081口。週選支撐與壓力區落在13,800至14,400之間，P/C Ratio降至1.14，整體籌碼中性看待。
統一期貨說，雖然今天指數並沒有太多表現，不過月選買權籌碼做出初步的退守，先前的上檔最大量14,000 Call未平倉減少800口，且萬四以上的買權部位未平倉有略為加大的現象。顯示目前選擇權上檔壓力緩步消退，是較為偏多訊號，投資人可持續偏多思考。
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