證交所：權證交易系統陸續恢復正常

台灣證交所今（2）日表示，權證交易系統已陸續恢復正常，至於異常的詳細原因仍有待了解。

權證發行商說，因每檔權證公開說明書中，會先說明：當日常運作時，如遇到技術性問題，將不提供報價。因此，這次遇到交易系統異常而無法報價，不會有賠償責任。

權證發行商說，今早很多權證造市單「塞車」，變成「在途單」；造成10點鐘某檔100元的現股報價，對應的某券商某檔權證報價應該是1元屬合理價位，但投資人可能看到的是0.8元，因為券商是根據9點45分的現股價位送出造市單，因為權證發行商也無法取消，而形成權證市場報價大亂。

在批踢踢的論壇中，也有很多投資人發言表示：下單買賣某檔權證竟然委託單要等10分鐘才送出，要刪單也是要等10分鐘。引來許多熱議，更有投資人說：「下委託單40分鐘後成功，然後想刪還刪不掉。」、「現股股價正在殺低了，我的權證單竟不能取消，要瘋了！」