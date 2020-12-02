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證交所權證系統異常 權證造市交易大亂
今(2)日早上盤中的權證交易系統異常，尤其權證發行商無法報價造市，引發投資人大量的客訴，台灣證交所表示，仍在了解系統異常現象。
由於權證發行商與證交所連結的系統出現異常，以至於無法進行權證的報價造市，許多權證投資人根本無從研判盤中的量價合理狀況。
權證發行商接到大量投資客戶的抱怨，不過，因非券商端的系統異常，所以，也無法處理。只能建議客戶在券商官網參考現股與權證合理的對照價位，再進行下單。
有權證發行商表示，本身也是發現系統異常才打電話詢問證交所，證交所才告知系統異常，至於何時完成修復，會另外再通知。
根據權證發行商自行統計，上午11點左右的權證交易金額約7億元左右，僅占大盤成交金額約0.37%；雖部分券商造市系統陸續可以運作，但預估今日權證市場交易量應會萎縮不少。
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