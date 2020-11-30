台指期開盤上漲5點 台積期貨開盤漲1元

台指期今（30）日開盤上漲5點，開盤指數為13,883點；台積期貨開盤491.5元，上漲1元。

美股四大指數上周五（27日）收盤上揚，漲跌幅在0.13~1.2%，以費半指數漲幅較大；台積電ADR上漲1.28%。

統一期貨說，上周五外資現貨買超32億，期貨部分減少3,950口，淨多單1.4萬口，十大交易人與特定法人合計賣出8,994口。週選支撐與壓力區落在13,550至14,050之間，P/C Ratio升至1.15，整體籌碼中性看待。

統一期貨表示，美國總統選舉局勢大致已定，再加上新冠疫苗喜訊不斷，加權指數均線多頭排列，且有乖離加大現象，建議投資人偏多看待。在諸多利多消息下，還是需注意疫情惡化帶給整體經濟的負面影響。