市場波動大 期貨交易創新高

國內期貨市場再寫歷史新紀錄，交易口數今年來至昨（27）日日盤交易結束止，累計交易量已達3億818萬9,523口，超越2018年創下的交易量紀錄3億808萬3,576口，再創歷史新高。

臺灣期貨交易所表示，全球金融市場今年上半年因新冠肺炎疫情衝擊上沖下洗，下半年隨歐美陸續解除封城等措施，加上第4季美國總統大選爭議不斷、輝瑞等國際藥廠巨擘陸續宣布新冠疫苗即將問市等因素帶動，截至昨日下午1時45分日盤交易結束為止，國內期貨市場今年累計交易量已達3.08億口，創下新紀錄。

期交所分析，今年因新冠肺炎疫情，國際金融市場波動大，夜盤交易及避險需求大幅增加，是台灣期貨市場交易量再創新高的重要原因；今年以來，夜盤占日盤同商品交易比重大幅成長達38.3%，較去年的29.8%成長逾8個百分點。

國內的期貨交易市場，是自1998年7月21日期交所上市第一項期貨商品「臺股期貨」及交易第一口開始，當年總交易量為27餘萬口，之後期貨市場交易量逐步上升，在2006年總交易量成長至1億1,460餘萬口，突破第一個1億口。再歷經八年後，2014年創下年度交易量超過2億口，且自2014年至2017年連續四年交易量均維持在2億口以上。2018年交易量衝破3億口大關，距突破2億口僅花四年時間；2019年則為2.6億口。

期交所各項商品中，以指數期貨及相關選擇權為大宗，成交占比達九成，個股期貨、商品期貨及匯率期貨三大產品及相關選擇權緊追在後。