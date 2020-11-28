欣興、南電 認購吸睛

台股多頭行情確立，但短線進入震盪，法人認為應該選股不選市，具漲價題材概念股看俏，ABF基板受惠5G、人工智慧、高效能運算等需求持續暢旺，訂單能見度已看到明年第3季，相關個股包括欣興（3037）、南電（8046）等近來受到買盤追捧。

欣興近來不畏外資券商報告調降目標價，昨（27）日股價站上90元大關，以90.4元創下收盤價歷史新高。投顧法人表示，欣興2020年資本支出預計240億元，2021仍有約174億元，主要配合客戶計畫投入，近80%投注在ABF的楊梅廠；黃石、楊梅都將在2022年上半年 以後開出，計畫至2024年全貢獻。預估欣興2020年營收883億元，年成長7%，預估毛利率15%，預估2021年每股獲利3.85元。目前雖載板仍維持滿載，欣興受限產能成長有限。

南電第3季每股純益1.62元。營收面，10月合併營收36.02億元，較9月增加3.1%，較去年同期增加21.5%；前十月自結合併營收311.29億元，年增23.1%。

法人表示，儘管南電2020年第3季表現不如市場預期，不過，訂單吃緊明確，但明年將同時受惠BT及ABF供貨吃緊，因而調高南電今、明兩年的每股獲利預估值，原因有三，首先會有同業轉單效益，南電有機會提升BT市占，第二點是將受惠明年BT供貨吃緊，其中南電有30%營收貢獻來自於BT，第三是同時受惠2021年ABF供需持續吃緊。

看好欣興、南電漲價題材的投資人，建議利用價內外15%以內，有效天期100天以上的權證，伺機介入行情。