瑞昱、義隆 押寶逾80天

台股在美國大選落幕、新冠疫苗可望陸續問市等利基中，行情一度向「萬四」叩關，再創歷史新高，市場投資焦點也轉向基本面，其中，法人看好後市營運的瑞昱（2379）、義隆（2458）等業績成長股，權證券商建議，可利用認購權證參與行情。

瑞昱第3季營收創新高、且優於市場預期，主要是因進入旺季，除了原有的PC周邊及網通需求仍暢旺外，TV方面需求回溫的速度強勁，但毛利率受TV SOC產線大幅成長，該產線毛利率低於平均影響，不過，稅後淨利為優於法人預期的25.09億元，季成長23.8%、年成長30.9%，每股純益（EPS）4.91元。

展望第4季，市場預估本季營收可達220億元，約與上季相當、年成長32%，稅後淨利預估為25.9億元，季成長3.5%、年成長57.9%，EPS有約逾5元的水準。

義隆第3季營收47.03億元創新高，季成長32.9%、年成長73.4%，主要是居家辦公及線上教育新型生活模式興起，各家庭添購NB意願增加，其中Touch Pad出貨量季成長54%，Touch Screen季成長16%。另外在指紋辨識方面，因為產品開始導入新機種，使得營收大幅季成長約60%，稅後淨利10.67億元，季成長16.2%、年成長55.8%，EPS 3.51元。展望第4季，因歐美二次疫情復發，使得多數人居家辦公，此外，居家教育添購ChromeBook需求仍持續增加下，市場預估第4季有望達45.5億元~47.5億元間，各項產品出貨季成長15%~20%，稅後淨利預估11.6億元，季成長約8.7%、年成長18%。

好看後市的投資人，建議利用價內外10%以內，可操作天期在80天以上的權證，參與行情。