南亞科、華邦電 四檔俏

第4季記憶體價格出現小幅下跌，下游也持續去化庫存，但法人看好記憶體景況可望持續復甦，吸引市場買盤提前布局南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關標的，股價於高檔不墜。

南亞科2018年重回毛利率較高的伺服器市場，已成功生產20nm 8Gb DDR4 產品，目前占整體營收比重約5-7%。2020年投入10nm級製程自主研發，第一代10nm級製程產品今年第4季導入試產。

法人指出，由於不同應用別的記憶體需求此消彼長，加上主要記憶體供應商庫存水位陸續降低，9月Flash現貨價格出現反彈，有利南亞科營運持穩。

南亞科先前受惠來自華為禁令前的備貨需求而業績增加，預期第4季營運持穩，但第4季的記憶體整體價格可能續跌。

華邦電受惠蘋果iPhone 12系列新機銷售暢旺，新機相關訂單需求已看至明年第1季，營運持續看俏。

DRAM及NOR Flash平均售價受惠記憶體景氣復甦有望逐季走高，加上新唐新業務納入合併後，經營效益逐季顯現，預料將逐步提升對華邦電的獲利挹注下，市場看好明年營收持續成長，並因記憶體價格可在上半年落底向上、Panasonic業務利潤轉佳，毛利率回升下，帶動營運表現。

此外，市場傳出蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體，因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單全數轉單下給華邦電，有利華邦吃下大單。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電後市的投資人，可布局價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。