聽新聞
test
0:00 / 0:00

南亞科、華邦電 四檔俏

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

第4季記憶體價格出現小幅下跌，下游也持續去化庫存，但法人看好記憶體景況可望持續復甦，吸引市場買盤提前布局南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關標的，股價於高檔不墜。

南亞科2018年重回毛利率較高的伺服器市場，已成功生產20nm 8Gb DDR4 產品，目前占整體營收比重約5-7%。2020年投入10nm級製程自主研發，第一代10nm級製程產品今年第4季導入試產。

法人指出，由於不同應用別的記憶體需求此消彼長，加上主要記憶體供應商庫存水位陸續降低，9月Flash現貨價格出現反彈，有利南亞科營運持穩。

南亞科先前受惠來自華為禁令前的備貨需求而業績增加，預期第4季營運持穩，但第4季的記憶體整體價格可能續跌。

華邦電受惠蘋果iPhone 12系列新機銷售暢旺，新機相關訂單需求已看至明年第1季，營運持續看俏。

DRAM及NOR Flash平均售價受惠記憶體景氣復甦有望逐季走高，加上新唐新業務納入合併後，經營效益逐季顯現，預料將逐步提升對華邦電的獲利挹注下，市場看好明年營收持續成長，並因記憶體價格可在上半年落底向上、Panasonic業務利潤轉佳，毛利率回升下，帶動營運表現。

此外，市場傳出蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體，因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單全數轉單下給華邦電，有利華邦吃下大單。

權證發行商建議，看好南亞科、華邦電後市的投資人，可布局價內外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。

延伸閱讀

外資聚焦記憶體族群 調高旺宏、華邦電評等及目標價

內外資力挺 旺宏股價寫9個月新高、成交量衝台股第一

DRAM大廠南亞科獲國家永續大獎

聯電、華邦電 認購火

相關新聞

欣興、南電 認購吸睛

台股多頭行情確立，但短線進入震盪，法人認為應該選股不選市，具漲價題材概念股看俏，ABF基板受惠5G、人工智慧、高效能運算...

最牛一輪／華新股漲 群益04叫好

華新（1605）以電線電纜、不銹鋼及商貿地產三大核心事業為主，華新去年在體質上進行調整，淡出大陸銅條市場，加碼投資在不銹...

南亞科、華邦電 四檔俏

第4季記憶體價格出現小幅下跌，下游也持續去化庫存，但法人看好記憶體景況可望持續復甦，吸引市場買盤提前布局南亞科（2408...

瑞昱、義隆 押寶逾80天

台股在美國大選落幕、新冠疫苗可望陸續問市等利基中，行情一度向「萬四」叩關，再創歷史新高，市場投資焦點也轉向基本面，其中，...

全民權證／智伸科 挑兩個月

智伸科（4551）第3季營收20.87億元，年成長7.1%、季增42.6%，毛利率部分，受惠產能利用率提升，由前季的24...

全民權證／微星 選價內外10％

微星（2377）受惠宅經濟商機挹注，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，近季毛利率、營益率、淨利率表現佳。法人指出，雖然受零...

全民權證／冠德 瞄準長天期

冠德（2520）在新莊的冠德泰極、冠德泰景、冠德創新殿第4季將集中交屋，預料第4季營收可望大爆發，部分交屋將延伸至明年第...

市場波動大 期貨交易創新高

國內期貨市場再寫歷史新紀錄，交易口數今年來至昨（27）日日盤交易結束止，累計交易量已達3億818萬9,523口，超越20...

期貨商論壇／生技期 避險操作

以技術面來看，臺灣生技期貨回測前波低點後出現反彈，不過反彈力道不足，仍位於短中期均線附近震盪，上方還有一條下彎季線干擾，...

期貨商論壇／中美晶期 盯10日線

中美晶（5483）自從去年一口氣認列虧損性合約負債準備之後，現在擺脫矽料的長約包袱，今年的前三季獲利達45.73億，年增...

台指期 短線中性偏多

台股昨（26）日震盪轉強，重回5日均線上，台指期終場上漲129點收在13,841點。法人指出，台股指數持續沿著短期均線上...

全民權證／景碩績優 挑價平

景碩（3189）近期股價震盪走高，在外資、自營商買盤推升下，昨（26）日上漲10%或8.4元，來到近年來波段高點92.4...

熱門新聞

外資看南電 目標價升至245元

外資聚焦記憶體族群 調高旺宏、華邦電評等及目標價

台積電分紅 明年起採多次發放

凱羿-KY打入全額交割股價跌停 大股東早在5月賣股

NOR看漲 外資喊買旺宏、目標價44元

銅價續創新高 電線電纜股激漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。