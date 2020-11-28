全民權證／微星 選價內外10％

微星（2377）受惠宅經濟商機挹注，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，近季毛利率、營益率、淨利率表現佳。法人指出，雖然受零組件吃緊影響，第4季營運將較第3季小幅下滑，但也表示明年首季可能淡季不淡。

法人預估，微星主機板出貨11月將與10月持平。儘管本季進入傳統旺季，需求暢旺，加上新產品替換周期，但微星第4季營收將持平，預期零組件缺貨狀況，到明年第1季可以緩解，微星明年上半年業績不看淡。微星指出，宅經濟需求，若2021年新冠肺炎疫情仍在，預期來自電競與遊戲的需求持續看好。

看好微星後市營運表現，可優先布局距到期日90天以上、價內外10%以內的權證。（中國信託證券提供）