全民權證／智伸科 挑兩個月

智伸科（4551）第3季營收20.87億元，年成長7.1%、季增42.6%，毛利率部分，受惠產能利用率提升，由前季的24.9%提升至28.7%，獲利部分，因新台幣升值、提列約3,000萬元匯損下，稅後淨利2.61億元，年成長66.5%，每股純益（EPS）2.39元，優於市場預期。

智伸科產品約有50%銷往中國市場，觀察中國汽車銷售，自4月起，已連續六個月銷售較去年同期成長。第4季是中國車市旺季，市場預估全季營收可達21億元，季增2%，稅後淨利有望達3億元，季增16%，EPS有2.7元水準，營運呈現持續向上，全年EPS有6.5元的表現。

看好個股後市，建議利用價內外10%以內、可操作天期兩個月以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）