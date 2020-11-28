聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／智伸科 挑兩個月

經濟日報 / 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

智伸科（4551）第3季營收20.87億元，年成長7.1%、季增42.6%，毛利率部分，受惠產能利用率提升，由前季的24.9%提升至28.7%，獲利部分，因新台幣升值、提列約3,000萬元匯損下，稅後淨利2.61億元，年成長66.5%，每股純益（EPS）2.39元，優於市場預期。

智伸科產品約有50%銷往中國市場，觀察中國汽車銷售，自4月起，已連續六個月銷售較去年同期成長。第4季是中國車市旺季，市場預估全季營收可達21億元，季增2%，稅後淨利有望達3億元，季增16%，EPS有2.7元水準，營運呈現持續向上，全年EPS有6.5元的表現。

看好個股後市，建議利用價內外10%以內、可操作天期兩個月以上的權證介入。（群益金鼎證券提供）

延伸閱讀

今年新能源車市逆勢增19.8% 明年重返高成長

大立光搶進高階隱形眼鏡

德微 明年EPS挑戰4.57元

佐登看好醫美動能 明年拚賺一個股本

相關新聞

欣興、南電 認購吸睛

台股多頭行情確立，但短線進入震盪，法人認為應該選股不選市，具漲價題材概念股看俏，ABF基板受惠5G、人工智慧、高效能運算...

最牛一輪／華新股漲 群益04叫好

華新（1605）以電線電纜、不銹鋼及商貿地產三大核心事業為主，華新去年在體質上進行調整，淡出大陸銅條市場，加碼投資在不銹...

南亞科、華邦電 四檔俏

第4季記憶體價格出現小幅下跌，下游也持續去化庫存，但法人看好記憶體景況可望持續復甦，吸引市場買盤提前布局南亞科（2408...

瑞昱、義隆 押寶逾80天

台股在美國大選落幕、新冠疫苗可望陸續問市等利基中，行情一度向「萬四」叩關，再創歷史新高，市場投資焦點也轉向基本面，其中，...

全民權證／智伸科 挑兩個月

智伸科（4551）第3季營收20.87億元，年成長7.1%、季增42.6%，毛利率部分，受惠產能利用率提升，由前季的24...

全民權證／微星 選價內外10％

微星（2377）受惠宅經濟商機挹注，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，近季毛利率、營益率、淨利率表現佳。法人指出，雖然受零...

全民權證／冠德 瞄準長天期

冠德（2520）在新莊的冠德泰極、冠德泰景、冠德創新殿第4季將集中交屋，預料第4季營收可望大爆發，部分交屋將延伸至明年第...

市場波動大 期貨交易創新高

國內期貨市場再寫歷史新紀錄，交易口數今年來至昨（27）日日盤交易結束止，累計交易量已達3億818萬9,523口，超越20...

期貨商論壇／生技期 避險操作

以技術面來看，臺灣生技期貨回測前波低點後出現反彈，不過反彈力道不足，仍位於短中期均線附近震盪，上方還有一條下彎季線干擾，...

期貨商論壇／中美晶期 盯10日線

中美晶（5483）自從去年一口氣認列虧損性合約負債準備之後，現在擺脫矽料的長約包袱，今年的前三季獲利達45.73億，年增...

台指期 短線中性偏多

台股昨（26）日震盪轉強，重回5日均線上，台指期終場上漲129點收在13,841點。法人指出，台股指數持續沿著短期均線上...

全民權證／景碩績優 挑價平

景碩（3189）近期股價震盪走高，在外資、自營商買盤推升下，昨（26）日上漲10%或8.4元，來到近年來波段高點92.4...

熱門新聞

外資看南電 目標價升至245元

外資聚焦記憶體族群 調高旺宏、華邦電評等及目標價

台積電分紅 明年起採多次發放

凱羿-KY打入全額交割股價跌停 大股東早在5月賣股

NOR看漲 外資喊買旺宏、目標價44元

銅價續創新高 電線電纜股激漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。