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全民權證／冠德 瞄準長天期
冠德（2520）在新莊的冠德泰極、冠德泰景、冠德創新殿第4季將集中交屋，預料第4季營收可望大爆發，部分交屋將延伸至明年第1季，法人對冠德看法維持樂觀。
投顧法人表示，房市愈趨活絡，冠德信義銷售率已提升至12%，冠德青埔匯銷售率更是由95%再提升至100%，湖水映完銷結案。至於陸續進入交屋階段的冠德泰景銷售率達100%、冠德泰極銷售率55%，此二案可望在年底前入帳。明年冠德可望完工入帳個案，包括冠德創新殿部分在第1季入帳、第2季的台中捷運綠線G8站、玉山敦北案，第3季有冠德天晴。
看好冠德後市的投資人可挑選價內外15%，有效天期三個月的權證，伺機介入行情。 （永豐金證券提供）
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