全民權證／晶豪科期 可布局

晶豪科（3006）上周五（20日）爆量攻上漲停，突破今年新高。以晶豪科月K線走勢圖來看，從2010年以來呈現三角形整理走勢，也就是高點愈來愈低，低點愈來愈高，最終的走勢，要看突破三角形整理是往上突破，還是往下跌破。

一般股票交易，大多數投資人喜歡偏多交易，因為股票有其價值的存在，若股價來到低點，投資人會低接作長期投資。大盤創下歷史新高後，投資人可追價買進具有未來想像空間題材的股票，也可以買進底部未發動的股票，待資金回流低基期題材股票時，低檔股票也將會有一波補漲的行情。

不過，低檔股票要如何篩選？建議可尋找長紅或跳空上漲突破底部型態，同時出現爆大量的股票。晶豪科上周五的股價走勢，正符合此種現像，交易量更創下今年新高。

事實上，晶豪科由於受到聯發科領軍IC設計強漲利多發酵，激勵整體IC設計族群勢盛，吸引資金轉向IC設計股。晶豪科今年第3季損益表中，每股盈餘0.85元，前三季合併獲利8.29億元，每股稅後2.96元。

在技術面上，晶豪科期今年5月見高後拉回修正，上周五再突破新高，短期只要價格未跌破上周五長紅低點，一般來說都會持續走高，最主要是晶豪科期長三角形低部型態的確認突破，多單可伺機進場布局。（康和期貨提供）

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