全民權證／黃金期 長線偏多

國際現貨黃金延續跌勢，上周四（19日）每盎司一度觸及1,852.59美元，在疫苗不斷傳出利多消息下，市場避險買盤顯著下降，即使經濟數據上出現復甦放緩的跡象，但市場已經開始為後疫情時代進行布局。另外由於美國通貨膨脹預期走弱，實質利率下降幅度不如預期，使得金價上方壓力加劇。

在經濟數據方面，美國初領失業金人數意外上升，在新冠肺炎確診病例不斷攀升下，引發新一輪失業潮。截至11月14日，美國初領失業金人數上升至74.2萬人，高於預期的70萬人及前期的71.1萬人，是為市場復甦的一個隱憂，替黃金帶來潛在避險買盤。

籌碼方面，根據黃金籌碼COT指數從前值的532,247下降到523,159，此一指標所代表的意義在於大額交易人的多空方向，而數字的下降，一部分也反應出黃金多頭力道的衰減，但整體來看仍處於偏多看待。

凱基期貨研究發展部認為，黃金近期的短線回檔主因是來自美國實質利率的下降不如預期，再加上疫苗利多的加乘下，加大回檔幅度。

不過就目前實質利率仍處於負值，且經濟數據顯示復甦放緩，美國後續仍有可能有新一波的財政刺激，以及疫苗問世後接種速度是否可以跟上日益加溫的疫情等不確定因素，短線偏弱但中長線仍偏多看待。（凱基期貨提供）

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